Каменское получило лекарства на 8,5 млн грн, которые сразу отправили в больницы — мэр города

В Каменском, куда приезжают тысячи переселенцев из Мариуполя и Авдеевки, создали три Центра заботы для людей, в которых десятки тысяч человек получают помощь. Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов в эфире телеканала "Украина 24".

Сейчас в городе проживает более 13 тысяч переселенцев с горячих точек, из них 4 тысячи — дети. На базе трех ЦНАП мы создали Центры заботы, где предоставляем людям все социальные и другие услуги. Я хочу поблагодарить наших предприятий, особенно Каметсталь группы Метинвест: оно предоставило убежище более 500 людям в своих социальных объектах, создав все условия для комфортного пребывания, и оказывает помощь в трудоустройстве людей из Мариуполя и Авдеевки — а для нас очень важно сейчас, чтобы создавались новые рабочие места”, – рассказал он.

Также он сообщил, что город пока не испытал на себе дефицит топлива, который наблюдается сейчас во многих регионах: по его словам, социально ответственный бизнес помогает городу по всем вопросам, в том числе с топливом и медикаментами.

Каметсталь в это дефицитное время предоставила городу 10 тонн дизеля для нашей техники. Также у нас есть договоренность с руководством завода, что в случае необходимости они будут и в дальнейшем помогать нам с горюче-смазочными материалами. Кроме того, городу есть также запас горючего, который позволит продержаться городу продержаться минимум месяц. Также, только за последние 2 недели предприятие закупило на 8,5 млн грн медикаментов. Из этого лекарства мы создали "неприкосновенный запас", а также отдали необходимые препараты в городские больницы. То есть город работает, он защищен и готов ко всему”, — резюмировал Белоусов.

Как известно, в городах своего присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев: здесь для людей созданы комфортные условия пребывания, горячее питание, предметы быта и одежда. Также в Запорожье компания создала Центр реабилитации и реинтеграции, который помогает переселенцам начать новую жизнь и предоставляет услуги по трудоустройству.