Камера, мотор, повестка: ТЦКшников обязали носить боди-камеры — что это изменит

Новые правила: в ТЦК появятся бодикамеры для мобилизации видеофиксации / © ТСН.ua

С 1 сентября работников ТЦК обязали носить боди-камеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток.

Какая ответственность предусмотрена для военных ТЦК за игнорирование этого требования, рассказал в эфире телемарафона спикер Сухопутных войск полковник Виталий Саранцев.

Он уверяет, что инициатива относительно боди-камер поможет в обеспечении прозрачности и законности мобилизационных мероприятий. В случае нарушения правил фиксации для военных ТЦК предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Саранцев объяснил, что все группы оповещения перед выходом на мобилизационные задания должны включать боди-камеру. Камера должна работать все время их пребывания на мобилизационных мероприятиях. Далее видео должны быть переданы на сервер, где они будут храниться не менее 30 дней и могут быть предоставлены по соответствующим запросам.

Правда, Саранцев признал, что пока не все ТЦК полностью снабжены всем необходимым оборудованием.

«Речь идет не только о камерах, но и о серверном оборудовании, там, где будет храниться эта информация. Потому что там есть определенные требования к защищенности. Оно должно быть отсоединено от сети, вместе с тем обеспечивать сохранность находящихся там данных. Над этим сейчас работа продолжается. Я уверен, что мы справимся с ней», — добавил спикер Сухопутных войск ВСУ.

