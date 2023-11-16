Камера наблюдения "поймала" уклонистов на "финишной прямой": видео

Украинские пограничники обезвредили группировку по незаконной переправке лиц через украинско-словацкую границу.
Камера видеонаблюдения зафиксировала движение трех человек в сторону Словакии. Их остановили уже на "финишной прямой".
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"В нескольких сотнях метров от госграницы оперативники задержали двух украинцев. Третий беглец – он же переправитель – остановился только после предупредительных выстрелов вверх", — говорят пограничники.
Переправщиком оказался гражданин Словакии. Кроме того, выяснилась причастность к организации переправки местного жителя. Заявленный "прайс" за такие услуги – 5000 долларов с человека.
Все нарушители будут привлечены к ответственности, говорят в ГНСУ. Следственные действия продолжаются.
Напомним, на Закарпатье пограничники задержали 27-летнего жителя Волынской области, который трое суток бродил по горам в поисках границы. Он объяснил, что хотел добраться до Румынии, а оттуда улететь в США, где живет его любимая.
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