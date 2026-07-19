Камеры узнают людей в толпе: в одной из областей устанавливают систему наблюдения

Камера видеонаблюдения / © Алексей Билошицкий

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В Полтаве будет расширена городская система видеонаблюдения. На установку новых камер с функцией распознавания лиц направят 1 млн. 990 тыс. грн.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Новые камеры планируют установить на транспортных узлах и в наиболее людных местах города. Речь идет о железнодорожных вокзалах «Полтава-Южная» и «Полтава-Киевская», Центральном автовокзале, Центральном рынке, парке на Браилках и мемориале «Полтава помнит Героев» — Аллею Героев.

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Оборудование будет иметь функцию распознавания лиц и поддерживать видеоаналитику. В горсовете отмечают, что система поможет стражам порядка быстрее реагировать на правонарушения, усилит защиту инфраструктурных объектов и уменьшит риск актов вандализма, в частности на Аллее Героев.

В прошлом году Полтавский городской совет передал полиции 339 камер системы «Безопасный город». Их интегрировали в областную сеть «Безопасная Полтавщина», использующую программное обеспечение для интеллектуального анализа данных.

После принятия решения городские власти должны обратиться в полицию по графику выполнения работ. По словам Ямщиковой, технические расчеты уже завершили, а установку камер планируют закончить до конца 2026 года.

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