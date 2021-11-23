Камни падают едва не на голову: в Одессе на глазах разрушается здание университета им. Мечникова (фото)

Камни падают едва не на голову: в Одессе на глазах разрушается здание университета им. Мечникова (фото)

Студенты жалуются, что в корпусе все еще нет отопления.

В Одессе рушится главный корпус национального университета им. Мечникова. В помещении температура опустилась до 15 градусов.

Об этом пишут в телеграмм-канале "Думская".

Как стало известно, во время лекции в аудитории №43 упала часть окна на первом этаже. Куски бетона покрыли подоконники и пол, едва не задев студентов.

Кроме того, молодые люди жалуются, что здание все еще не отапливается. Температура в помещении опустилась до 15 градусов.

Думская

Напомним, что недавно в Одессе на Соборной площади произошел обвал камней и досок с крыши старинного здания. Повреждения получили крыльцо магазина и водосточная труба.

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