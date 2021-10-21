"Камнями не забросают, но максимально ограничат въезд": Ткаченко рассказал о последствиях низкой вакцинации украинцев

Ткаченко отметил, что "Европа начинается с вас".

Из-за низких темпов вакцинации в Украине Европа может максимально ограничить въезд для наших туристов. Ограничения будут продолжаться, пока Украина не достигнет по крайней мере близкого к европейскому уровню вакцинации.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Еще одна сторона вакцинации, которая может мотивировать наконец обезопасить себя от "ковида" - туризм. Во времена пандемии это очень болезненная тема. Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, так как страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживающих соответствующий уровень вакцинации", — отметил Ткаченко.

Глава Минкульта в качестве примера привел показатели вакцинации в Европе, где привито около 70%, в ОАЭ — 98%, и в Украине — 18%. Что, по его словам, крайне мало. В связи с этим Ткаченко говорит, что украинских туристов будут бояться, а поэтому чтобы обезопасить себя Европа может максимально ограничить въезд для наших граждан.

"Помните, в феврале 2020 года наши туристы возвращались на Родину из уже охваченного эпидемией китайского Уханя. Их везли на обсервацию в Новые Санжары. Запуганные люди тогда даже бросали камнями в автобусы... Конечно, европейцы украинских туристов камнями не забросают. Просто не исключайте, что с такими темпами вакцинации нам могут максимально ограничить въезд", — отметил министр.

Ткаченко вспомнил в этом контексте известное высказываний: "Европа начинается с тебя!" и призвал украинцев вакцинироваться.

"Европа начинается с вас!", — добавил Ткаченко.

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