Камуфляж и "надежные" маршруты не помогли: на границе с Румынией задержали 15 нарушителей за сутки

В течение суток пограничники обнаружили несколько групп "туристов", пытавшихся пешком добраться до Румынии через высокогорье Карпат.

За прошедшие сутки, 12 августа, пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда Госпогранслужбы Украины задержали 15 мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска, чтобы попасть в Румынию.

Об этом сообщили на сайте ГПСУ.

"Ближе всего к государственной границе через высокогорье Карпат смогли добраться двое мужчин – жители Харьковщины и Донетчины. Путешественники, по их мнению, хорошо подготовились к пешей "прогулке", а чтобы казаться менее заметными среди лесных зарослей, даже приобрели камуфляжные штаны-кикиморы и футболки. Однако за 50 метров до границы их "рассекретил" пограничный наряд", – говорится в сообщении.

Еще двое "туристов" с Донетчины не дошли до границы 100 метров, а их "единомышленников" с Ивано-Франковщины пограничники остановили в 150 метрах от вожделенной границы.

В Государственной пограничной службе отметили, что некоторые из задержанных мужчин были совершенно не подготовлены к путешествию по горным маршрутам, которые они самостоятельно проложили с помощью онлайн-карт.

"Без достаточного запаса продуктов и воды, в шортах и шлепанцах мужчины по несколько дней шли в направлении границы, не понимая, какой опасности себя подвергают. Несмотря на благоприятные погодные условия, воспринимать поход в горы как приятный досуг крайне легкомысленно. Опасные скалистые подъемы и спуски, дикие звери и ядовитые пресмыкающиеся, резкие изменения погоды и температуры воздуха, которые могут повлечь за собой переохлаждение или, наоборот, тепловой или солнечный удар, молнии во время грозы, плохая видимость из-за тумана, дезориентация, переутомление, обезвоживание, травмирование – этот список можно продолжать бесконечно", – предупредили пограничники, призвав воздержаться от опасных для жизни "путешествий".

Действия задержанных квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После составления протоколов все дела ГПСУ направила в суд, который решит дальнейшую судьбу мужчин.

Напомним, пограничники на Буковине предупредили, что задержанных при попытке незаконного пересечения границы мужчин будут доставлять сразу в ТЦК.

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