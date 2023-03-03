Камышин стал внештатным советником Зеленского после отставки из "Укрзализныци"

Экс-начальник "Укрзализныци" Александр Камышин назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.
Руководитель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, ранее объявивший об отставке, стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.
Об этом стало известно из указа президента, датированного 3 марта.
"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", — говорится в тексте документа.
Напомним, 27 февраля глава "Укрзализныци" Александр Камышин подал в отставку. Он сообщил, что возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.
После отставки Камышина и.о председателя правления АО "Укрзализныця" будет выполнять член правления Евгений Лященко. "Он мощный, с высокой степенью доверия", – отметил член правления "УЗ" Орест Логунов.
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