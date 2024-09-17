Камышин возвращается в "Укрзализныцу", но на неожиданную должность

Кабинет министров Украины назначил Александра Камышина, бывшего главу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром), членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Соответствующее распоряжение правительства вступает в силу 26 сентября 2024 года.

Камышин, комментируя свое назначение, отметил: "Начинаю работу в наблюдательном совете Укрзализныци как представитель государства". Ранее он уже возглавлял правление "Укрзализныци" до своего назначения в Минстратегпром.

Это назначение отражает стремление правительства сосредоточить внимание на развитии транспортной инфраструктуры Украины через привлечение опытных управленцев.

Напомним, Камышин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины 21 марта 2023 года.

Отметим, 27 февраля 2023 года Камышин подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци" и заявил о планах возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Впоследствии экскеров "Укрзализныци" был назначен внештатным советником президента Владимир Зеленский.

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