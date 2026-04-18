Камышовая невидимка: в Одесской области заметили редкую птицу (фото)

Рыжая цапля / © Facebook/Иван Русев

В Украине продолжается активная весенняя миграция птиц из Африки. Среди них на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» зафиксировали редкую для этой местности рыжую цаплю, которая появляется здесь только во время сезонных пролетов.

Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, рыжая цапля (Ardea purpurea) относится к водно-болотным птицам и является близкой родственницей серой цапли, однако имеет другие поведенческие и внешние особенности. В Тузловских лиманах этот вид встречается крайне редко — преимущественно во время весенней и осенней миграции.

Одной из характерных черт птицы является способность к маскировке. Благодаря сочетанию рыжих, каштановых и темно-серых оттенков с черными полосами ее окраска имитирует сухой камыш. В случае опасности рыжая цапля вытягивает шею вертикально и замирает, что позволяет ей оставаться почти незаметной среди растительности.

Птица имеет и анатомические особенности, которые помогают выживать в такой среде. В частности, ее шея тоньше и гибче, чем у серой цапли, что позволяет быстро охотиться в узких проходах между стеблями. Длинные пальцы ног обеспечивают большую площадь опоры, благодаря чему цапля может передвигаться по плавающей растительности, в частности по кувшинкам или плотному камышу.

Рацион рыжей цапли не ограничивается только рыбой. Она также охотится на лягушек, крупных насекомых, ящериц, мелких грызунов и птенцов других водных птиц. Чаще всего активность приходится на рассвет или сумерки.

Рыжая цапля является перелетным видом. Птицы, гнездящиеся на территории Украины, в частности в южных плавнях, на зиму улетают в тропическую Африку, преодолевая пустыню Сахара. Перелеты они осуществляют преимущественно ночью.

От серой цапли этот вид отличается меньшими размерами и стройным строением. В полете рыжая цапля выглядит значительно темнее — почти черной или насыщенно-коричневой, тогда как серая цапля имеет светло-пепельную окраску.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне ученые зафиксировали дрозда горного, который почти не встречается в этом регионе. Предыдущие наблюдения датируются 1910 и 1976 годами.