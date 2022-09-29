Канада будет заниматься восстановлением железнодорожной инфраструктуры Украины

Канада на государственном и частном уровнях будет способствовать восстановлению железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра, пишет Укринформ.

Как ключевой союзник и партнер усилий по восстановлению Украины, правительство Канады привлечет широкий круг партнеров в промышленности и цепочках поставки, чтобы помочь принять информированные решения по транспортировке грузов по железной дороге. Вместе с нашими промышленными партнерами мы убедимся в продолжении движения людей и товаров, критически важных для поддержания благосостояния украинцев», – сказал Альгабра.

По его словам, правительства Канады и Украины вместе с Укрзализныцей и Железнодорожной ассоциацией Канады создали рабочую группу, призванную способствовать реконструкции украинской транспортной инфраструктуры.

"Основываясь на значительном опыте компаний-операторов канадских железных дорог в транспортировке значительного количества грузов и управлении качественной грузовой железнодорожной системой, железные дороги будут предоставлять указания и рекомендации по решению транспортных проблем" — пояснили в канадском Минтрансе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 203-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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