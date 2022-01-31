Канада отозвала второстепенных дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ

"Нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев", – подчеркнули в МВД Канады.

Министерство внутренних дел Канады временно отозвало второстепенный персонал своего посольства в Украине на фоне растущей угрозы военных действий со стороны России.

Соответствующее объявление в воскресенье, 30 января, появилось на сайте правительства Канады.

"Принято решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и членов их семей (...) из посольства Канады в Украине, — говорится в сообщении. — Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев".

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В то же время Канада планирует усилить команду своего посольства в Киеве "должностными лицами, имеющими опыт в таких отраслях, как реформа сектора безопасности, урегулирование конфликтов, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия".

"Вместе они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на изменяющуюся ситуацию в поддержку Украины", — указали в канадском МВД.

Тем временем посольство Канады в Украине останется открытым.

Напомним, что США продолжают призывать своих граждан к выезду из Украины из-за угрозы вторжения РФ.

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