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Канада перебросила в Украину спецназ, а четвертая COVID-прививка не защищает от "Омикрона". Пять новостей, которые вы могли проспать

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Канада перебросила в Украину спецназ, а четвертая COVID-прививка не защищает от "Омикрона". Пять новостей, которые вы могли проспать

УНИАН

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Канада и Великобритания не будут реагировать на ультиматумы президента РФ Владимира Путина о выводе тренировочных подразделений военных с территории Украины, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Читать дальше –>
  • Канада перебросила в Украину небольшой контингент бойцов спецназа на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Россией, узнали в Global News. Читать дальше –>
  • В Нидерландах нашли останки четырехлетнего Дина Верберкмоэса из Бельгии, которого на прошлой неделе объявили пропавшим без вести. Полиция арестовала 34-летнего мужчину, который регулярно присматривал за мальчиком. Читать дальше –>
  • Две баллистические ракеты КНДР, выпущенные из аэродрома в Пхеньяне в сторону Японского моря, достигли пятикратной скорости звука, определили южнокорейские военные. Читать дальше –>
  • Четвертая доза вакцины Pfizer или Moderna не обеспечивает уровень антител, достаточный для защиты от заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон", заявили израильские ученые. Читать дальше –>
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