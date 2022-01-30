Канада перемещает своих военных в Украину к западу от Днепра из-за угрозы вторжения РФ

Канада перемещает своих военных в Украину к западу от Днепра из-за угрозы вторжения РФ

Сегодня, 30 января, глава канадского Минобороны с двухдневным визитом прибыла в Киев.

Канада переместит своих военных в Украину ближе к нашей западной границе.

Об этом заявила министерша обороны Канады Анита Ананд, информирует The Globe and Mail.

По ее словам, все канадские войска, дислоцированные в Украине, были перемещены к западу от Днепра, поскольку опасения по поводу возможного российского вторжения продолжают расти.

Ананд сказала, что из соображений безопасности она не может объяснять, почему и когда было принято решение вывести все войска к западу от Днепра. Но ее комментарии совпадают с оценками некоторых западных военных аналитиков, считающих, что любая российская атака может сосредоточиться на захвате территории к востоку от Днепра.

В издании отмечают, что хотя штаб операции UNIFIER расположен вблизи Львова, канадские инструкторы регулярно проводили тренировки в других городах Украины, таких как Харьков, менее чем в 50 километрах от границы.

Как сообщили в украинском Минобороны, сегодня, 30 января, Анита Ананд с двухдневным визитом прибыла в Киев. Известно, что завтра она встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. О других деталях визита пока не сообщается.

Напомним, что Канада на три года продлит военную тренировочную миссию в Украине.

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