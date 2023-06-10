Канада поддерживает вступление Украины в НАТО, "когда позволят условия" (видео)

Пока Канада сосредоточена на том, чтобы оказывать Украине немедленную военную помощь.

Канада поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс (НАТО), как только это "позволят условия".

Об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастина Трюдо.

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В тексте декларации, которую обнародовал Офис президента, указывается, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности и Канада поддерживает ее стремление по вступлению в НАТО. Вместе с тем сейчас Оттава сосредоточена на том, чтобы оказывать Киеву немедленную военную помощь для укрепления обороноспособности страны.

Также в декларации указывается, что Канада полностью поддерживает Совет Украина-НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией.

"Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — говорится в тексте декларации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Джастином Трюдо заявил, что вступление в НАТО является наилучшим условием безопасности для украинцев.

"Тем не менее мы понимаем, что во время войны Украина не может стать членом НАТО. Это противоречит Альянсу, но в это время нам нужна помощь. Мы благодарны за ту помощь, за гарантии, которыми сегодня мы обеспечены благодаря нашим партнерам и Канаде также Но на этом пути к НАТО нам нужны гарантии юридические, гарантии безопасности, они подготовлены нашей стороной, мы разговариваем с нашими партнерами. действительно длинный путь к будущему. Мы сегодня говорили с Джастином об этом, наши советники общаются, работаем над соответствующим документом", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО практически решен — двери альянса открыты, а РФ не имеет права вето на его расширение.

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