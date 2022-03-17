Канада запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство страны

Такое ограничение является частью ряда экономических мер Канады против союзника России.

Канада запретила самолетам Беларуси входить в воздушное пространство страны. Таким образом правительство страны поддержало санкции против союзника России в войне с Украиной.

Об этом идет речь на твиттер-странице Canada Transport.

"Мы без колебаний предпримем немедленные меры, если будет подтверждено несоблюдение этих ограничений", — уточняет Министерство транспорта Канады.

Effective immediately, and until further notice, все аэропорты прямо или непрямо вложены, зарегистрированы, chartered, leased, operated or controlled by citizen of the the

Российская Федерация или Белоруссия, является защищенным от введения, пребывания или переезда Канадского аэропорта — Transport Canada (@Transport_gc) 16 марта 2022

Напомним, что власти Канады задержали вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности из-за беспокойства граждан страны относительно работы этих медиа.