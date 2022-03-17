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Канада запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство страны

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Канада запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство страны

pixabay.com

Такое ограничение является частью ряда экономических мер Канады против союзника России.

Канада запретила самолетам Беларуси входить в воздушное пространство страны. Таким образом правительство страны поддержало санкции против союзника России в войне с Украиной.

Об этом идет речь на твиттер-странице Canada Transport.

"Мы без колебаний предпримем немедленные меры, если будет подтверждено несоблюдение этих ограничений", — уточняет Министерство транспорта Канады.

Напомним, что власти Канады задержали вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности из-за беспокойства граждан страны относительно работы этих медиа.

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