Канада запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство страны

Такое ограничение является частью ряда экономических мер Канады против союзника России.
Канада запретила самолетам Беларуси входить в воздушное пространство страны. Таким образом правительство страны поддержало санкции против союзника России в войне с Украиной.
Об этом идет речь на твиттер-странице Canada Transport.
"Мы без колебаний предпримем немедленные меры, если будет подтверждено несоблюдение этих ограничений", — уточняет Министерство транспорта Канады.
Effective immediately, and until further notice, все аэропорты прямо или непрямо вложены, зарегистрированы, chartered, leased, operated or controlled by citizen of the the— Transport Canada (@Transport_gc) 16 марта 2022
Российская Федерация или Белоруссия, является защищенным от введения, пребывания или переезда Канадского аэропорта
Напомним, что власти Канады задержали вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности из-за беспокойства граждан страны относительно работы этих медиа.