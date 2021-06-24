Канадские эксперты не нашли доказательств умышленного уничтожения самолета МАУ под Тегераном — СМИ

Правительство Канады сделало отчет по авиакатастрофе.

Канадские эксперты не нашли доказательств умышленного уничтожения самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

О таком сообщает местный канал CBC News со ссылкой на отчет правительства, который пока не обнародовали, рассказали в ТСН.Ранок 24 июня.

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К этим выводам якобы удалось дойти на основе собранных доказательств и данных разведки. В то же время это, как говорится в отчете, это не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 человек. Этот документ должен помочь Канаде решить, вводить санкции против Ирана и какие именно. Тамошний премьер Джастин Трюдо не исключал даже обращение в Международный суд в Гааге.

Новости мира: канадские эксперты не нашли доказательств умышленного уничтожения самолета МАУ в Иране

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажирабыли гражданами Украины.

Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. В официальном заявлении говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

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