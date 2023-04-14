Канал France 24 назвал контрнаступление ВСУ "вражеским": Украина отреагировала

В МИД Украины напомнили об ответственности за посещение оккупированных территорий без согласия государства.

Французский государственный телеканал France 24 снял сюжет о подготовке российских оккупантов к украинскому контрнаступлению, которое в материале называлось "вражеским".

Соответствующий сюжет был опубликован на сайте телеканала 13 апреля.

Так, съемочная группа France 24 посетила лагерь, где тренируются российские войска, и сняла сюжет под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

Однако это видео было удалено как с сайта телеканала, так и с Youtube-канала France 24.

Удаленный сюжет начинался следующими словами:

"Приблизительно в 30 километрах от линии фронта, в тайном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться".

При этом в сюжете французских журналистов нет упоминаний о том, что российские войска совершают незаконную агрессию против Украины, в то же время прослеживаются элементы пропаганды РФ. Например, оккупанты хвастаются, что их оружие лучше западного, в частности – чем танки Leopard.

Один из героев сюжета говорит, что "достойно защищает историю" своей страны. Еще на одном – кепка с символом Z и символикой СССР. Также один из российских военных уверяет, что "не боится смерти", но опасается, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа". Еще один россиянин утверждает, что не боится контрнаступления украинской армии, которое журналист, цитируя своего "героя", назвал "вражеским".

Реакция Украины

На скандальный сюжет France 24 отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Плохой пример так называемой "нейтральной журналистики": репортаж France 24 с позиций оккупантов, которые учатся убивать украинцев (и готовятся к очередной Буче). Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне "Дня Д". Я ошибаюсь, разве это нормально?" — написал дипломат в Сети.

В то же время, спикер МИД Украины Олег Николенко назвал материал позорным и напомнил о нарушении закона за выезд на оккупированные территории без согласия государства.

"Репортаж о том, что российские войска готовятся убивать украинцев — это позор для журналистики. Выезд на оккупированную территорию без согласия Украины является нарушением украинского законодательства, а участвующие в таких действиях будут отвечать по закону", — написал Николенко в Сети.

Напомним, ранее французский хозяйственный суд официально признал поддерживаемый Кремлем телеканал RT France банкротом и принял решение о его ликвидации.

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