Канализация топит подвалы: в оккупированном Мариуполе местные бьют тревогу

оккупанты не обращают внимания на жалобы местных.

В оккупированном Мариуполе оккупационные власти не реагируют на жалобы местных по поводу затопленных подвалов.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Следовательно, жители дома на улице Блажевича, 67 уже неделю бьют тревогу. По их словам, канализационные отходы затапливают подвал. Уровень нечистот может быстро подняться до насоса и как следствие – весь дом останется без воды.

Аварийные бригады не приезжают, потому что там не хватает персонала и техники.

"Не проводится в городе и очистка ливневых систем. В результате – на улицах образуются настоящие "озера". В частности, такая ситуация образовалась в районе пешеходного перехода на бульваре Шевченко", — говорится в сообщении.

Между тем возмущенцы мариупольцы пишут: "Хочется пригласить администрацию города перейти дорогу, желательно в туфельках на каблуке".

Добавим, в Мариуполе после оккупации врач-офтальмологиня сдала российским оккупантам 7 воинов ВСУ, которых местные переодели в гражданскую одежду, чтобы спасти. За это предательницу приговорили к пожизненному лишению свободы.

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