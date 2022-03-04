Канцлер Германии договаривается с Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине — Подоляк

Канцлер Германии договаривается с Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине — Подоляк

С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Канцлер Германии Олаф Шольц договаривается с Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине.

Об этом в Twitter написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Просто сейчас канцлер Германии говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов", — подчеркнул Подоляк.

Прямо сейчас канцлер Германии @OlafScholz говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 4, 2022

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217,

боевых бронированных машин – 900,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 (информация уточняется),

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: