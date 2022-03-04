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Канцлер Германии договаривается с Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине — Подоляк

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Канцлер Германии договаривается с Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине — Подоляк

С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Канцлер Германии Олаф Шольц договаривается с Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине.

Об этом в Twitter написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Просто сейчас канцлер Германии говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов", — подчеркнул Подоляк.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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