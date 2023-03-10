Кандидат исторических наук рассказала историю и происхождение лозунга "Слава Украине!"

История лозунга "Слава Украине" началась в первой половине XIX века. Еще в 1919 году это словосочетание скандировали львовские студенты, выступавшие против польского правительства. После этого его стали активно использовать в УНР.

В эфире " 1+1 " в рамках телемарафона кандидат исторических наук Алина Понипаляк рассказала, откуда этот лозунг пошел и когда приобрел более широкое потребление.

"Эта фраза приобрела более широкое употребление в начале ХХ в. — во времена, когда начала развиваться украинская государственность. Ведь, как нация, мы сформировались еще в XIX в. Но именно после Первой мировой войны, как и по всей Европе, у нас происходят процессы, когда появляются на карте прошлых империй новые независимые государства. Такой была и Украина, которая в то время называлась Украинская Народная Республика. Лозунг "Слава Украине! Героям Слава!" — не просто лозунг, прославляющий нашу страну. Он связан с борьбой за нашу государственность", — рассказала Понипаляк.

В 1919 году этот лозунг использовали львовские студенты, выступавшие против польского правительства. Впоследствии его стали активно использовать в УНР.

"В течение всего ХХ ст. он использовался как революционный лозунг украинцев — где бы они ни были, здоровались именно такими словами, прославляя Украину и нашу государственность, которая была нагло украдена россиянами в 1921 году, когда состоялась новая оккупация Россией Украины", — сказала кандидатка исторических наук.

Также существует популярное изречение: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!" Его приписывают Степану Бандере, но историки не могут это подтвердить, поскольку ни в одной из его работ такой фразы нет.

"Но это один из мифов. Бытует такое мнение, что впервые эту фразу Бандера сказал во время выступления на Мюнхенском радио. Но прямых доказательств этому нет. Однако, я думаю, что фраза эта подходила бы Степану Бандере и той борьбе, которую проводила УПА и ОУН против российских окупантов во время Второй мировой войны и после этих событий", — сказала она.

Во времена советской оккупации Украины власти делали все возможное, чтобы украинцы не узнали, какая на самом деле велась борьба за независимость внутри страны и за рубежом. Бойцы Украинской повстанческой армии гибли с этим лозунгом на устах. Современные воины в борьбе за независимость повторяют их историю.

Напомним, 6 марта в Сети опубликовали видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ. Оккупанты открыли огонь по украинцу после его слов: "Слава Украине!".

Активист Сергей Стерненко заметил, что перед казнью воина, вероятно, заставили копать себе могилу.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц.

Откуда пошел лозунг "Слава Украине!" | Алина Понипаляк

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