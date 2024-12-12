Кандидат на должность генпрокурора имеет подозрительные доходы и упоминается в уголовном деле — СМИ

За 15 лет работы в прокуратуре она накопила значительное состояние.

Заместитель генпрокурора Виктория Литвинова, которую считают одной из кандидаток на должность генерального прокурора, попала в центр внимания из-за сомнительного состояния и упоминания по уголовному делу о взятке.

Об этом сообщило издание "Апостроф".

Журналисты заявили, что за 15 лет работы в прокуратуре она накопила значительное состояние, в частности, владеет тремя квартирами в Киеве, паркоместом и автомобилем Audi A5 стоимостью 750 тыс. грн.

В декларации за 2023 год Литвинова указала 24,7 тыс. долларов, 7,2 тыс. евро и 88,3 тыс. грн на счетах в трех банках, хотя ее официальная зарплата за год составила всего 129 тыс. грн. грн.

Кроме того, в материале "Апостроф" со ссылкой на расследование Центра противодействия коррупции сообщается, что Виктория Литвинова упоминается в материалах резонансного дела о получении взятки сотрудниками Офиса генерального прокурора.

В июле 2024 года НАБУ и САП разоблачили прокуроров Офиса генпрокурора Олега Гунька и Виктора Хомича, задержанных по подозрению в получении $170 тысяч за закрытие уголовного дела и снятие ареста с имущества.

На попавшей в руки журналистов аудиозаписи Хомич во время разговора с Литвиненко заявил:

"Гунько уже общался с кем-то наверху, все проговорил с руководителем отдела Сидорчуком. Ну с заместителем генерального. В течение месяца все закрывается, в течение месяца при этих условиях, что мы сказали. Аресты он снимает".

В ходе допроса следователям Гунько подробно описал иерархию своего отдела в Офисе Генпрокурора.

"Литвинова курирует профильный департамент, Михаил Подолян возглавляет департамент, а Роман Сидорчук – начальник отдела", – заявил Гунько.

Автор материала отметил, что "как для кандидатки на должность генпрокурора, в биографии Литвиновой есть несколько моментов, которые, вероятно, могут вызвать вопросы у общественности и международных партнеров, чувствительных к чистоте репутации".

Напомним, правоохранители разоблачили членов преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на поезда международного сообщения "Укрзализныци".

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