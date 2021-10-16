Кандидат наук Кива вспомнил Бандеру и устроил стрельбу с фейерверком (видео)

Таким образом депутат вспомнил, что 62 года назад ликвидировали Степана Бандеру.

Одиозный политик Илья Кива очередной раз захотел привлечь внимание к своей персоне. На этот раз он записал феерическое видео с выстрелами и салютами с пламенной речью о смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Видео он разместил в своем телеграмм-канале.

На кадрах видно, как новоиспеченный кандидат наук Кива, держа в руках оружие, рассказывает о том, что 15 октября 62 года назад в Мюнхене был убит Степан Бандера. Далее депутат от ОПЗЖ называет себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпает угрозами последователей Бандеры.

После этого позади него стреляет салют, а сам Кива начинает производить выстрелы из оружия.

Пользователи прокомментировали увиденное:

Фейерверк с такого ракурса выглядит феерично. Было опасение, что господин Кива взлетит вместе с ним, но обошлось.

Если для того, чтобы Россия от нас отстала нужно быть фашистом — я готов им стать.

Ой, как хочется, понравиться Путину, ой, как хочется его денег и больше. Переехал бы уже в Россию и оттуда кукарекал.

Напомним, что Кива грубо отреагировал на вопрос журналиста о причастности Виктора Медведчука к передаче месторождения "Глубокая" в Крыму оккупантам.

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