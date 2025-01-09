Украина не будет в НАТО без ответственности за Волынскую трагедию – кандидат в президенты Польши

Он отметил, что страна, которая не готова взять на себя ответственность за преступления в прошлом, не может быть частью международных альянсов.

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО или Европейскому Союзу, если не признает свою ответственность за Волынскую трагедию 1943 года.

Об этом он сообщил в эфире польского телеканала Polsat News.

Навроцкий отметил, что страна, которая не готова взять на себя ответственность за преступления в прошлом, не может быть частью международных альянсов. Он подчеркнул, что речь идет о "жестоком преступлении против 120 тысяч своих соседей".

Кандидат также раскритиковал договоренности между министрами иностранных дел Украины и Польши Андреем Сибигой и Радославом Сикорским по поводу эксгумации жертв Волынской трагедии. Он назвал эти шаги "ненужным политическим трюком" и заявил, что польский Институт национальной памяти уже сталкивался со многими подобными обещаниями.

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"Мы в Институте национальной памяти уже пережили с десяток потенциальных прорывов в этом вопросе, поэтому для меня энтузиазм главы польской дипломатии был преждевременным. Хотелось бы прорыва, но его пока нет", — добавил Навроцкий.

Кандидат заявил, что Институт национальной памяти готов поддержать усилия правительства в вопросе эксгумации, однако отметил отсутствие реального прогресса в решении этого исторического спора.

Напомним, ранее Украина согласилась провести эксгумацию жертв Волынской трагедии. Украинский институт национальной памяти планирует включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год.