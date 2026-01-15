Каникулы или дистанционка: Свириденко рассказала, как будут работать школы до конца января

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

Эта зима стала самой тяжелой за последние 20 лет. Энергосистема страны находится в чрезвычайно сложных обстоятельствах из-за постоянных российских атак и низких температур. Чтобы снизить нагрузку на сети и обеспечить безопасность детей, власти прибегают к вынужденным шагам.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что будет со школами в Киеве

Для столицы решение уже принято. Министерство образования и науки (МОН) совместно с КГГА получили поручение продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года .

Важное уточнение: Это решение не распространяется на детские сады . Дошкольные учреждения будут продолжать работу в обычном режиме, чтобы родители могли работать.

Ситуация в регионах

Что касается других областей, то здесь Правительство дало местным властям (ОВА) определенную гибкость, но с требованием действовать решительно. МОН вместе с областными администрациями должны определить необходимость для всех учебных заведений :

Или временно перейти с очного обучения на дистанционное ;

Или также продлить/ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года .

Выбор будет зависеть от ситуации безопасности и состояния энергосетей в конкретном регионе.

«В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике Правительство продолжает принимать меры по преодолению его последствий», — подчеркнула глава правительства.

Напомним, в Украине смягчают режим комендантского часа для территорий в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике. Такие меры необходимы для поддержки жизнедеятельности людей и стабильной работы бизнеса в условиях энергетического кризиса.