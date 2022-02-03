Капитана судна из Днепра наградили в Кувейте за спасение рыбаков (фото)

Капитана судна из Днепра наградили в Кувейте за спасение рыбаков (фото)

Капитан и его команда спасли жизнь троих рыбаков, лодка которых опрокинулась.

В Кувейте наградили капитана судна Athena, жителя Днепра Константина Соболевского. Он и его экипаж спасли жизнь троих человек.

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Об этом сообщают в Kuwaitports.

Отмечается, что 17 января экипаж судна Athena под руководством капитана Константина Соболевского, который родом из Днепра, спас местных рыбаков. Инцидент произошел в региональных водах Кувейта. Моряки услышали крики о помощи и увидели троих человек.

Оказалось, что опрокинулась рыбацкая лодка, а трое рыбаков оказались за бортом. Им удалось выбраться на перевернутую лодку и так они дрейфовали длительное время.

Экипаж Athena провел спасательную операцию, из воды достали всех пострадавших, оказали им медицинскую помощь, накормили и согрели.

Позже капитана и его команду вызвали в Управление портов Кувейта, где они были награждены грамотами и парусником.

Напомним, что в США 39 человек пропали без вести во время кораблетрощи. Группа людей отправилась в США с Багамских островов, попав в шторм. Ни на одном из пассажиров не было спасательного жилета.

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