Капитанами двоих из четырех подбитых кораблей в Бердянске оказались бывшие украинские военные-изменники

Сегодня после обстрела кораблей в порту временно оккупированного Бердянска оба корабля задымились и бросились наутек.

Капитанами двоих поврежденных десантных кораблей в Бердянске военные из предателей Украины, которые в 2014 году перешли на сторону оккупантов в Крыму.

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

"Командир ВДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году предал присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ" капитан 2 ранга Павлов Юрий Викторович, командир ВДК "Новочеркасск" на момент предательства был старшим помощником командира ПДК "Константин Ольшанский", сообщает пресс-служба пехоты.

Сегодня после обстрела кораблей в порту временно оккупированного Бердянска оба корабля задымились и бросились наутек. На "Саратове" пожар, сдетонировал БК. На "Новочеркасске" 3 погибших и 3 раненых.

"Обращаемся к этим двоим предателям: у вас остался единственный шанс хоть немного отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже какую-нибудь награду дадим. В противном случае, приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска", — пригрозили в Командовании морской пехоты.

Напомним, что сегодня, 24 марта, во временно оккупированном Бердянске местные жители сообщили о пожаре в порту. Предполагалось, что оккупанты подожгли нефтебазу. Впоследствии оказалось, пылал русский корабль.

"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" черноморского флота оккупантов", — сообщают в пресс-службе военно-морских сил.