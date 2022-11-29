Карандаш, способный прожигать металл: в "Укроборонпроме" похвастались новой разработкой для разминирования

Специалисты одного из предприятий Укроборонпрома создали опытный образец изделия для прожига металла.
Специалисты предприятия "Укроборонпром" разработали карандаш для разминирования.
Об этом сообщается в телеграмм канале концерна.
"Специалисты одного из предприятий "Укроборонпрома" создали опытный образец изделия для прожигания металла (ВПМ) SF-1, внешне похожего на карандаш. Благодаря его экзотермической порошковой смеси он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, к примеру, боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Можно применять при разминировании территорий", — говорится в сообщении.
Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ВПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизнь людей. Важно, что устройство безопасно в использовании.
Отмечается, что предприятие-разработчик карандаша получило все соответствующие сертификаты, дающие право осуществлять разминирование и проводить другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины.
Также у предприятия "Укроборонпрома" есть собственный Центр гуманитарного разминирования, в котором работают специалисты высокого класса.
Напомним, что на днях в "Укроборонпроме" начали серийно производить 152-миллиметровые снаряды. На них уже пишут приветы оккупантам от известных волонтеров, политиков и украинцев за уничтоженные города.
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