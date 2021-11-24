Карантин в "желтых" зонах будет усилен: что изменится для украинцев

Карантин в "желтых" зонах будет усилен: что изменится для украинцев

COVID-сертификат должны не просто спрашивать у клиентов, а считывать QR-код.

В Украине изменят ограничения в регионах "желтой" зоны. Областям нужно готовиться к новой вспышке коронавируса.

Об этом заявили глава Минздрава Виктор Ляшко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 ноября.

"Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", — сказал Шмыгаль.

В свою очередь, глава Минздрава Виктор Ляшко обьяснил, что в некоторых странах ЕС фиксируется новая вспышка коронавируса и, несмотря на улучшение ситуации с COVID-19 в Украине, государству нужно готовиться тоже к повторному росту больных.

По словам Ляшко, изменения в условиях адаптивного карантина касаются правил на "желтом" уровне противоэпидемической опасности. Так, если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в этой зоне, то есть не проверять документы о вакцинации или негативный тест, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади, или проверять документы и работать без ограничений, то новые правила не предусматривают такой возможности.

"В "желтом" уровне, общественные заведения, заведения культуры, спортзалы, рестораны могут работать при вакцинации всего персонала по крайней мере одной дозой вакцины или наличия отрицательного теста или сертификата об выздоровлении. Это же правило и касается приема посетителей. Последние должны быть вакцинированы по крайней мере одной дозой, или иметь сертификат об выздоровлении или негативном тесте", — подчеркнул Ляшко.

Кроме того, работники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие, а должны считывать смартфоном QR-код "ковид"-сертификата.

"Для считывания не нужно дополнительных средств. Достаточно своим приложением "Дія" считать QR-код", — пояснил глава Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, 24 ноября Виктор Ляшко заявил, что в Украине в каждой области зафиксирован спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусом.

Как сообщалось, Луганскую и Львовскую области на этой неделе планируют вывести из "красной" зоны. В дальнейшем ослабить карантин могут еще в четырех регионах.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.