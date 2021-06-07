Карантинная амнистия: заведениям питания позволили работать круглосуточно, проводить банкеты и корпоративы

Расстояние между столиками сократили до полтора метров.

Кабинет министров ослабил карантин в Украине. В частности, сняли ограничения по работе заведений питания — теперь они смогут работать круглосуточно.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства — утверждено. Решение сегодня было принято Кабмином", — отметил Ткаченко.

Новые условия работы заведений питания, оказания услуг:

Кафе, рестораны, другие заведения питания смогут работать без временных ограничений.

Разрешено проведение банкетов, корпоративов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное.

Столики будут размещаться с дистанцией 1,5 м (раньше было 2 м).

Учреждения, оказывающие услуги по размещению (палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги) смогут работать во всех зонах, кроме красной.

"Ослабление будут действовать только в желтой зоне. В красной и оранжевой возможны дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", — пояснил министр.

Кабмин также разрешил большее скопление людей во время массовых мероприятий и смягчил условия пересечения границы.

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