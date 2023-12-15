"Карантинная зона": стало известно, какой будет судьба у граничащих с Россией регионов Украины

Опасность со стороны РФ будет наблюдаться даже после выхода наших войск на границы 1991 года.

Россия после войны против Украины, вероятно, будет существовать в том виде, в каком есть и сейчас. Поэтому будет существовать опасность для приграничных городов Украины.

Об этом ТСН рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ Александр Гладун.

"Россия, вероятнее всего, будет существовать в том состоянии, в котором она сейчас еще определенный период времени. И просто рассчитывать, что она распадется на многие части, не стоит. Опасность со стороны РФ будет наблюдаться даже после выхода наших войск на границы 1991 года", — подчеркнул Александр Гладун.

По его словам, очень актуально развивать территории рядом с РФ. Там могут создать так называемую карантинную зону на расстоянии 30 километров от границы.

"Поэтому развитие территорий рядом с Россией действительно очень актуальная тема. Этим сейчас занимается Мининфраструктура – существует мнение, что нужно делать карантинную зону на расстоянии 30 километров от границы с Россией. Крупные предприятия могут быть под постоянной угрозой обстрелов, поэтому на этих территориях целесообразно развивать фермерство. В целом, развитие приграничных с Россией территорий должно решаться в контексте программы экономического возрождения Украины", — подчеркнул Гладун.

Напомним, что эксперт рассказал, где больше всего украинских беженцев в Европе и возможно ли их возвращение домой.

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