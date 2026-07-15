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Особое внимание следует уделять ветеранам и поддержке громад, сказала в интервью «УНИАН» ректор Харьковского национального университета им. Каразина Татьяна Кагановская.

«Сегодня в университет приходят ветераны и ветеранки, которые возвращаются с войны и ищут новую профессиональную траекторию, возможность учиться и восстанавливаться. Приходят их семьи, специалисты громад, психологи, социальные работники, которые должны научиться работать с новой реальностью. И университет должен быть для них открытым пространством знаний, доверия и поддержки», — убеждена ректор.

В Каразинском университете работает Центр ветеранского развития. Подготовлены 354 специалиста по сопровождению ветеранов из 11 областей Украины. Для самих ветеранов создано 87 образовательных программ по их запросам.

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По словам Кагановской, «возвращение ветеранов в гражданскую жизнь является показателем зрелости всего общества. И университеты должны быть среди тех институтов, которые помогают эту зрелость формировать. Через образование, партнерство, уважение к опыту защитников и общую ответственность за будущее страны».

Также Каразинский университет работает с громадами, в том числе прифронтовыми, такими как Циркуновская. В Близнюковской громаде эксперты университета помогли перезапустить систему здравоохранения и создать современный медицинский комплекс.

«Университет должен быть не только для студентов, но и для сообществ , с которыми он работает. Громады нуждаются в профессиональной экспертизе, образовательных программах, управленческих решениях, аналитиках, подготовке кадров, психологической поддержке. И мы видим свою роль в том, чтобы работать вместе с ними, а не вместо них», — подчеркнула Кагановская.

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