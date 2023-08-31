"Торецк — город Донецкой области, который находится на расстоянии считанных километров до линии фронта, постоянные обстрелы и невероятный героизм врачей, которые, несмотря на опасность, без устали спасают жизнь наших защитников поражают, гордимся и поддерживаем.

К сожалению одна из больниц, о которой заботится фонд, претерпела значительные разрушения в результате недавних обстрелов, поэтому медицинский транспорт, оборудование и расходные медицинские материалы сейчас — на вес золота!", — отметила президент Благотворительного фонда "Велич Життя", — Алла Ландарь.

Благодаря содействию и участию и.о. председателя Киевского облсовета Ярослава Добрянского и депутата Киевского облсовета Владимира Сабадаша, Донецкая область уже имеет три современных авто медицинской помощи. При их поддержке одна из больниц получает еще один автомобиль скорой помощи для спасения жизни военных и гражданских.

Местному медицинскому учреждению было передано пять медицинских мониторов экстракласса для отслеживания состояния больных, УЗИ аппараты, концентратор кислорода, аппарат искусственной вентиляции легких, станция Starlink для надежной и бесперебойной связи, генераторы, хирургические наборы, расходные материалы и двадцать колесных кресел. А главное – передали благодарность героям-медикам и героям-защитникам от всех украинцев, которые молятся за них, поддерживают их и объединяются ради победы!

«Мы благодарны за поддержку нашим партнерам и всем, кто сегодня в это непростое время помогает Украине. Тысячи людей по всему миру живут с Украиной в сердце и мы объединяем их ради великой цели – помочь героям-медикам спасти еще больше жизней героев-защитников. Верим, что, объединив все наши возможности и усилия, мы сможем спасти как можно больше жизней, вернуть домой живыми нашим защитникам и приблизить нашу победу. Это наша миссия, наша цель и наша цель, ради которой мы живем и работаем!», – отметил Ландарь Владислав

Присоединиться к сбору может каждый украинец (Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Велич Життя» АО КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЕГРПОУ 37718042, номер счета UA85 3052 9900 0002 6006 04

Каждая гривна – это ваш вклад в спасение жизни!