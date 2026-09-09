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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Карфаген" добрался до Тернополя?: НАБУ провело обыски в областном управлении ГНС

В налоговой службе подтвердили проведение следственных действий, но не сообщили подробностей дела.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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НАБУ проводит обыски в Тернополе

НАБУ проводит обыски в Тернополе

В среду, 9 сентября, в Главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыски.

Об этом сообщает тернопольское издание «20 хвилин» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В налоговой журналистам подтвердили проведение следственных действий и заявили, что полностью содействуют работе правоохранительных органов. При этом никаких подробностей о причинах обысков представители ведомства не сообщили.

Как отмечает «20 хвилин», охранник не пропустил журналистку издания в помещение. На вопрос о возможности пообщаться с руководителем ГУ ГНС в Тернопольской области Ольгой Лищинской он кратко ответил, что ее нет.

В то же время редакция «20 хвилин» получила информацию о возможной связи Ольги Лищинской с громким делом «Карфаген».

На данный момент журналистам не удалось независимо подтвердить или опровергнуть эти данные, поэтому возможную причастность чиновницы к делу следует рассматривать как неподтвержденную информацию.

Как сообщило «Суспильне», его корреспонденты также обратились в пресс-службу НАБУ, чтобы получить более подробную информацию об обысках в Тернопольской налоговой. В Бюро сообщили, что на данный момент следственные действия не комментируют.

Напомним, что в Украине уже несколько дней продолжается масштабная антикоррупционная операция «Карфаген». НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли масштабную схему, связанную с деятельностью мошеннических колл-центров, которая, по версии следствия, действовала при содействии высокопоставленных чиновников Офиса генерального прокурора.

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