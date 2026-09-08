«Карфаген» довел до отставки: все о скандале с бывшим генпрокурором Кравченко

Руслан Кравченко и дело НАБУ «Карфаген»

Реклама

Накануне вечером генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Этому предшествовало довольно громкое событие — дело НАБУ «Карфаген», в котором работники Офиса генерального прокурора, вероятно, занимались «крышеванием» колл-центров и отмыванием денег.

ТСН собрала все, что по сей день известно об упоминаниях экс-генпрокурора по делу, его позиции, как происходило увольнение и другие интересные подробности.

Реклама

Генеральный прокурор Кравченко ушел в отставку

Вчера поздно вечером, 7 сентября, Руслан Кравченко сообщил, что уходит в отставку. Это решение он назвал сознательным и политическим. По его словам, он уходит с должности, чтобы избежать использования должности генпрокурора как инструмента политического противостояния, и подчеркнул, что его позиция по обвинению остается неизменной.

Реклама

Никаких обвинений экс-генпрокурор пока не признает.

Он поблагодарил работников прокуратуры за честную работу, в частности, за документирование российских преступлений и защиту интересов государства, подчеркнув важность их труда.

«Благодарю президента Украины и Верховную Раду за доверие, и прошу принять мое увольнение», — говорилось в заявлении Кравченко.

Незадолго до этого ряд СМИ сообщил, что Кравченко к себе вызвал президент Зеленский. На встрече, кроме Зеленского и Кравченко, также мог быть глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Главной темой обсуждения стал вопрос дальнейшего пребывания Кравченко в должности генпрокурора.

Реклама

По данным источников УП, по итогам этой встречи должны были принять окончательное решение о должности главы Офиса генерального прокурора.

Причина отставки генпрокурора

Руслан Кравченко ушел в отставку, поскольку его имя косвенно или прямо могло фигурировать в деле «Карфаген» о «крышевании» колл=центров и отмывании денег.

По данным САП, главный задержанный подозреваемый по делу Сергей Кропива был «правой рукой» и доверенным лицом Кравченко. На записях, которые есть в распоряжении НАБУ и часть из которых уже опубликовали, Кропива рассказывает об «империи, которую построил „Шеф“».

Позже у «Шефа» на записях появляется отчество — Андреевич. Поскольку экс-генеральный прокурор также Кравченко Руслан Андреевич, у следствия, вероятно, есть основания полагать, что он также может быть причастен к делу.

Реклама

На фоне этих событий и разоблаченных преступных махинаций в Офисе генерального прокурора среди подчиненных Кравченко, он вынужден был взять на себя ответственность и подать в отставку.

Следствие продолжается, так что окончательный круг подозреваемых и причастных к масштабному «крышеванию» и обворовыванию людей может расшириться.

Что Кравченко говорил об отставке раньше

Вчера днем у экс-генерального прокурора была довольно устойчивая позиция — он не хотел покидать пост самостоятельно, о чем заявил журналистам. В частности, он сказал, что будет действовать только по законным процедурам и не держится за должность.

Он также сказал, что решение по его увольнению остается за президентом Украины, Верховной Радой или командой. Также Кравченко анонсировал свое участие в заседании правоохранительного комитета парламента во вторник, 8 сентября.

После этих заявлений он сообщил об отстранении семерых работников ОГП в рамках антикоррупционной операции «Карфаген» по поводу «крышевания» мошеннических колл-центров. На фоне обвинений САП о том, что помощник Кравченко курировал ремонт в его доме, а также занимался частными поручениями, Кравченко ответил, что дом он арендует и обязательно отметит в декларации.

Как Кравченко упоминается по делу НАБУ «Карфаген»

Напомним, НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию «Карфаген» по разоблачению преступной группировки в Офисе Генерального прокурора. По данным следствия, в середине 2025 года должностное лицо ОГП Сергей Кропива (в материалах — «Канцлер») создал схему систематического «крышевания» мошеннических колл-центров и подчинения себе соответствующих производств.

К преступной деятельности он привлек коллег и гражданских подельников, в том числе лиц под псевдонимами «Муза», «Камрат» и «Флэш».

Преступные доходы легализовывались через покупку недвижимости, драгоценностей и транспорта более чем на 20 млн грн, оформление имущества на подставных лиц (в том числе апартаментов возле Карпат на 12 млн грн) и распределение денег по счетам родственников. Пока официально разоблачены пять участников группировки, которым инкриминируют создание преступной организации и отмывание имущества по ст. 255 и 209 УК Украины.

По данным НАБУ, «Канцлер» вступил в должность благодаря законодательным пробелам без конкурса и сконцентрировал значительное влияние, получая проценты от мошеннических групп. Следствие зафиксировало его вмешательство в кадровые назначения в областных прокуратурах, выплату зарплат «в конвертах», а также расширение собственного состояния, которое началось еще во время работы в Киберполиции и Одесской ОГА.

Из-за упоминаний на аудиозаписях руководителя отчества «Андреевич» в СМИ и у САП появились предположения о причастности генпрокурора Руслана Андреевича Кравченко. В связи с этим детективы НАБУ провели обыски в служебных помещениях Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и других сотрудников ОГП.

В Офисе Генпрокурора заявили о готовности содействовать следствию и сообщили об отстранении Кропивы. В то же время в ведомстве подчеркнули, что обвинения насчет руководства базируются на предположениях, а во время ночных обысков детективы получили доступ к посторонним материалам производства, в частности, в отношении работников САП.

На фоне этих событий журналисты сообщали, что Кравченко долго не появлялся на публике после начала спецоперации. Впрочем, в ОГП уверяли, что глава ведомства якобы находился на рабочем месте, хотя само чиновник на тот момент официальных заявлений не делал.

Позже прокурор САП во время заседания Высшего антикоррупционного суда заявил, что заместитель начальника Департамента ОГП Сергей Кропива, подозреваемый в прикрытии мошеннических колл-центров, мог координировать ремонт в доме генпрокурора Руслана Кравченко в Козине.

По данным следствия, прослушивание зафиксировало общение Кропивы с прорабом и другим персоналом по техническим вопросам, а также его разговор с Кравченко 4 марта 2026 года, что может свидетельствовать о близости чиновника к главе ОГП.

Кроме ремонта, сторона обвинения утверждает, что Кропива помогал с оформлением американской визы для супруги Кравченко и организовывал празднование дня рождения генпрокурора в Мадриде. В САП считают такие неформальные отношения подтверждением того, что Кропива был «доверенным лицом» руководителя ведомства.

Все эти факты выяснились в рамках расследования дела о преступной организации, сформированной в середине 2025 года для систематического получения взяток от колл-центров и отмывания средств, о разоблачении которой НАБУ и САП сообщили 4 сентября во время операции «Карфаген».

Его позиция по делу «Карфаген»

Сейчас экс-генеральный прокурор отвергает все упоминания о себе в деле «Карфаген» и любые обвинения. В своем заявлении Руслан Кравченко отрицал причастность к «крышеванию» незаконных колл-центров, отметив, что не давал указаний содействовать этой деятельности и не использовал свои полномочия для подобных действий.

Он сообщил, что фигурант расследования уже отстранен от исполнения обязанностей и поручено подготовить решение о его увольнении.

Кроме того, генпрокурор поручил проверить работу Департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности. Кравченко подчеркнул, что по результатам проверок будут приниматься кадровые и процессуальные решения, а должность не защитит ни одного сотрудника, который окажется причастен к противоправной деятельности.

Бывший генпрокурор также отверг все другие обвинения, в частности, в причастности к легализации средств от незаконных колл-центров и заявил, что опубликованные материалы не доказывают его вины.

Чиновник отметил, что фото сейфа с деньгами не имеет отношения к нему или к прокуратуре, а ремонт в арендованном с мая 2026 года доме площадью 280 кв. м в Козине касался только необходимой настройки оборудования и бытовых работ перед переездом.

Также Кравченко прокомментировал информацию о своей семье, заверив, что его жена самостоятельно оформляла американскую визу, новый ноутбук для нее не покупался, а все семейные расходы производились в рамках закона и задекларированных доходов. Чиновник подчеркнул готовность к проверкам, однако отметил необходимость подтверждать любые обвинения конкретными фактами.

Новости партнеров

Новости партнеров