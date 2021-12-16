Кариес и избыточный вес: в Минздраве советуют не покупать конфеты детям на праздники

Кариес и избыточный вес: в Минздраве советуют не покупать конфеты детям на праздники

Выбирайте вкусности, которые могут быть одновременно вкусными и полезными.

Свертки сладостей – распространенные подарки детям на зимние праздники, утверждают в Министерстве здравоохранения. Однако медики советуют отказаться от покупки конфет, по крайней мере, содержащих много "свободного" сахара.

Почему стоит забыть о традиционном сладком подарке и чем его можно заменить, чтобы было вкусно и полезно, пояснила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Почему важно отказаться от обычных конфет

В таких сладостях содержится очень много "свободного" сахара. Большое их количество в рационе может вызвать избыточный вес, ухудшение состояния кожи, развитие кариеса, заболеваний сердца и т.д. К "свободному" сахару относятся те соединения, которые добавляют в пищевые продукты и напитки производители, повара или сами потребители.

Допустимая суточная доза сахара

Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых с малоактивным образом жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек). Однако Минздрав вместе с экспертами ВОЗ рекомендует уменьшить дневное потребление сахара еще вдвое – до 25 г или до пяти чайных ложек (такое количество свободного сахара содержится, например, в стакане фруктового сока).

Что же подарить маленьким сладкоежкам?

Выбирайте вкусности, которые могут быть одновременно вкусными и полезными. Вы можете заменить шоколадные конфеты на пастилу, приготовленную без добавления сахара, а леденцы – на сухофрукты. Вместо главного напитка многих детских праздников – пакетированного сока – лучше дать малышам натуральный морс, компот или ягодно-фруктовый чай.

Избегайте продуктов питания промышленного производства, жареной пищи: пончиков и пирожков. Вместо магазинных бисквитов, печенья и крекеров, содержащих немало красителей и консервантов, найдите самый простой рецепт и приготовьте дома.

Обязательно найдите место в праздничном подарке для свежих сезонных фруктов: мандаринов, хурмы, яблок и груш поздних сортов, апельсинов. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Несколько общих рекомендаций:

Прежде чем покупать сладкие новогодние подарки, помните, что детям до двух лет лучше вообще не есть сладкого.

Леденцы и карамельки не приносят никакой пользы, а кроме сахара могут содержать красители, консерванты и ароматизаторы. Поэтому такие продукты вообще следует исключить из рациона ребенка. К тому же они вредны для зубов, ими легко подавиться.

Не следует применять практику поощрения конфетами. Так можно сформировать у ребенка вредную привычку. Лучше заменить сладости чем-то, что побуждает к творчеству или играм.

Важно контролировать качество и количество потребляемых ребенком сладостей.

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