"Карманные армии и репрессии": ветеран озвучил претензии к Сырскому

Ветеран о претензиях к Сырскому / © Associated Press

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Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский прокомментировал темы митингов в Киеве, проплачены ли они, и рассказал больше о том, какие у военных есть замечания к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона «Єдині новини».

Дмитрий Козятинский о Сырском

Ветеран поделился рядом замечаний, которые он имеет к действующему главкому. Среди них — создание искусственных «карманных армий», репрессии от «Скелі», интриги и отставка Михаила Федорова.

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«Во-первых, это создание им искусственных карманных армий в виде штурмовых полков. Я думаю, все знают, что такое „Скеля“, которой пугают гражданских, которую используют как репрессивный механизм у военных. На мой взгляд, таких организаций не должно существовать в вооруженных силах», — говорит Козятинский.

Далее ветеран добавил, что, по его мнению, Сырский плетет интриги и сделал все возможное, чтобы министра обороны Михаила Федорова сняли с должности.

«Мне кажется, что нужно было сразу снять Сырского, а не Федорова. По сути, у нас сейчас происходит столкновение старой нафталиновой советской школы с современной реформаторской школой», — объясняет ветеран.

Проплачены ли митинги в Киеве

По словам Дмитрия, упреки о проплаченности митингов были и в прошлом году, когда люди вышли в поддержку НАБУ.

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«Если бы человек, который это говорит, побывал на митинге, он бы сразу понял, что проплатить такой митинг невозможно, потому что это стихийный народный протест».

Дмитрий добавил, что на митинги приходят как студенты, так и пенсионеры — все неравнодушные граждане.

«Как известно, вчера поступила разнарядка из Генерального штаба на записи видосиков. Представьте, Сырский приказал боевым подразделениям, которые сейчас находятся на ЛБС, чтобы они в 17:00 вечера выложили видео в его поддержку. Это вообще просто не укладывается в голове», — делится Дмитрий Козятинский.

По его словам, главнокомандующий должен заниматься фронтом, а не плести интриги.

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Что будет, если народ не услышат

Дмитрий Козятинский говорит, что если власть не услышит народ, тогда ключевым следствием таких действий будет потеря доверия к Генеральному штабу.

«К сожалению, это очень опасно, и мне очень бы не хотелось, чтобы такое произошло. Военные должны понимать, что у них есть достойное командование и что командование знает, что делает. Пока я не уверен, что военные это чувствуют».

Протест украинцев мирный, поэтому ничего, кроме выхода на площади, ожидать не стоит.

«Любые протесты во время войны — это определенно опасно в плане дестабилизации обстановки. И я всегда подчеркиваю, что протест мирный. Но если ничего не сделать, я бы не хотел, чтобы это произошло», — финализировал Дмитрий.

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Позиция Сырского

Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров во время своего «прощального» брифинга выступил с громкими заявлениями, требуя смены руководства ВСУ и отказа от принудительной мобилизации.

Он обвинил военное начальство в блокировании реформ, а главнокомандующего Александра Сырского назвал человеком, который «сидит сверху с дубинкой». В то же время Федоров подчеркнул, что за время каденции работал честно, без коррупции и бизнес-интересов, не подведя президента и общество.

В ответ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал сообщение в соцсетях, где не стал прямо комментировать обвинения, но напомнил о своей роли в обороне столицы в 2022 году.

Он подчеркнул, что именно успех этой операции позволяет сегодня проводить в Киеве государственные мероприятия и брифинги. Главком призвал сосредоточиться на войне и эффективной стратегии для сохранения свободной Украины.

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Напоследок Сырский поблагодарил Михаила Федорова за работу в должности министра обороны и пожелал ему и дальше оставаться в команде Украины.

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