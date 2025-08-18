Карпатская загадка: в Горганах появилось озеро, которого нет на картах

Карпаты / © pixabay.com

В украинских Карпатах открыли новый живописный водоем, которого до сих пор не было на туристических картах. Озеро с неофициальным названием Негровое образовалось совсем недавно в массиве Горганы, между горами Большая Сывуля (1836 м) и Лопушна, недалеко от села Осмолода Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "24 Канал".

Неожиданное появление водоема стало следствием человеческой деятельности: при вырубке леса техника перекрыла горный поток. Так образовалось новое озеро, гармонично вписавшееся в дикие пейзажи Черногоры, окруженное густыми лесами и каменистыми склонами.

Чем особенно Негровое?

вода здесь кристально чистая и прохладная;

озеро пока не имеет официального названия, однако местные называют его в честь потока Негрова;

на карте эта местность обозначена как водопад Каменистый, что может быть ориентиром для путешественников.

Несмотря на свое "молодое" происхождение, Негровое уже считают интересной туристической локацией. Атмосферный лес подходит для прогулок, фотоохоты и небольших походов.

Озеро на карте. / © Скриншот

Как добраться?

Удобнее всего ехать в село Осмолода (Рожнятовский район, Ивано-Франковская область) автомобилем или автобусом через Рожнятов.

Далее путь проходит пешком или на велосипеде в направлении заповедника "Сывуля".

Для навигации следует пользоваться туристическими картами Горганов.

Озеро Негровое пока не так известно, как Синевир или Несамовитое, но уже привлекает путешественников, которые ищут новые маршруты в Карпатах.

Ранее ТСН.ua рассказывал про одно из самых известных мест украинских Карпат —Синевир и с какой горы открывается самый лучший вид.