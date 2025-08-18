- Дата публикации
Карпатская загадка: в Горганах появилось озеро, которого нет на картах
В Карпатах появилось новое озеро Негровое, которого нет на картах. Где оно расположено, как попасть туда и почему стоит внимания туристов.
В украинских Карпатах открыли новый живописный водоем, которого до сих пор не было на туристических картах. Озеро с неофициальным названием Негровое образовалось совсем недавно в массиве Горганы, между горами Большая Сывуля (1836 м) и Лопушна, недалеко от села Осмолода Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает "24 Канал".
Неожиданное появление водоема стало следствием человеческой деятельности: при вырубке леса техника перекрыла горный поток. Так образовалось новое озеро, гармонично вписавшееся в дикие пейзажи Черногоры, окруженное густыми лесами и каменистыми склонами.
Чем особенно Негровое?
вода здесь кристально чистая и прохладная;
озеро пока не имеет официального названия, однако местные называют его в честь потока Негрова;
на карте эта местность обозначена как водопад Каменистый, что может быть ориентиром для путешественников.
Несмотря на свое "молодое" происхождение, Негровое уже считают интересной туристической локацией. Атмосферный лес подходит для прогулок, фотоохоты и небольших походов.
Как добраться?
Удобнее всего ехать в село Осмолода (Рожнятовский район, Ивано-Франковская область) автомобилем или автобусом через Рожнятов.
Далее путь проходит пешком или на велосипеде в направлении заповедника "Сывуля".
Для навигации следует пользоваться туристическими картами Горганов.
Озеро Негровое пока не так известно, как Синевир или Несамовитое, но уже привлекает путешественников, которые ищут новые маршруты в Карпатах.
