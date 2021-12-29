Карпатские горы пленил снег: фото невероятных пейзажей с высокогорья

В Карпатах настоящая зимняя сказка.
Карпаты сковала зима. Высогорье покрыло снегом, там царит мороз.
Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, сегодня, 29 декабря, по состоянию на 08:45 утра на г. Поп Иван Черногорский было 5 градусов мороза и достаточно облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 5-6 м/с
Температура воздуха -5°С.
Также фотографиями заснеженных гор поделился сегодня в соцсети начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак.
"Сказочно заснеженные склоны Черногоры", — подписал он фотографии.
Напомним, украинцев предупредили об усложнении погодных условий. По всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области, на побережье Азовского моря и в Закарпатской области – третий, красный.
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