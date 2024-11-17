Карпатское море: на вершине горы Пип Иван заметили редкое атмосферное явление (видео)

Невероятное и величественное карпатское море.
Невероятно красивое явление, которое можно увидеть преимущественно осенью, наблюдается в Карпатах, на вершине горы Пип Иван.
Об этом написали и обнародовали видео nazar_turyst и ukrainenow_travel в Instagram.
Карпатским морем назвали вид горных вершин, возвышающихся над туманом или низкими облаками.
Тем временем горные спасатели сообщили о температуре воздуха на горе.
"По состоянию на 07:20 17.11.2024 на горе Пип Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 8-10 м/с, температура воздуха -7°С", — написали горные спасатели Прикарпатья.
Напомним, ранее стало известно о " погодных качелях ": снег, мороз, тепло в Украине.