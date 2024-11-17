Карпатское море: на вершине горы Пип Иван заметили редкое атмосферное явление (видео)

Невероятно красивое явление, которое можно увидеть преимущественно осенью, наблюдается в Карпатах, на вершине горы Пип Иван.

Об этом написали и обнародовали видео nazar_turyst и ukrainenow_travel в Instagram.

Карпатским морем назвали вид горных вершин, возвышающихся над туманом или низкими облаками.

Тем временем горные спасатели сообщили о температуре воздуха на горе.

"По состоянию на 07:20 17.11.2024 на горе Пип Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный 8-10 м/с, температура воздуха -7°С", — написали горные спасатели Прикарпатья.

Напомним, ранее стало известно о " погодных качелях ": снег, мороз, тепло в Украине.

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