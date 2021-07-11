Карпаты и Одессу накроют сильные ливни с градом, грозами и шквалами

Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Синоптики и спасатели предупреждают о сильных ливнях с грозами, градом и шквальным ветром на Закарпатье, в Карпатах и в южных областях в воскресенье, 11 июля. Подобная погода будет в понедельник, 12 июля, в тех же регионах, а также в центральных областях.

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"До конца суток 11 июля в южной части и карпатском регионе, днем 12 июня в южных, центральных областях, в Прикарпатье и Закарпатье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый)", — предупредили в ГСЧС.

Напомним, в субботу, 10 июля, за считанные часы в Раховском районе Закарпатской области выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тижня. Горные потоки превратились в бурные реки, несли с собой неубранную древесину, ил и мусор. Затопило две сотни домов. Наводнение размыло дорогу, поэтому спасатели привозят горцам провизию и откачивают воду.

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