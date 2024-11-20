Карпаты накрыл снежный шторм: ГСЧС предупредила об опасности

В Ивано-Франковской области на Черногорском хребте, в том числе на вершине Поп Иван, продолжается снежный шторм.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Высокогорье снова под влиянием ухудшения погодных условий: облачно, туман, ограниченная видимость. В горах также действует штормовое предупреждение!

Напомним, во Львове объявили повышенный уровень опасности.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине значительно ухудшится погода.

В то же время метеоролог шокировал заявлением о резком изменении климата.

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