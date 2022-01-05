Карпаты окутало туманом, в высокогорье снег и мороз: фото

Спасатели сняли на камеру сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский.
Сегодня утром, 5 января, в Карпатах облачная погода. В высокогорье лежит снег, а столбик термометра опустился до 3 градусов мороза.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По состоянию на 09:45 05.01.2022 на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный 14-16 м/с. Температура воздуха -3°С", – говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 5 января, Украину накроют дожди.
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