Карпаты окутало туманом, в высокогорье снег и мороз: фото

Карпаты окутало туманом, в высокогорье снег и мороз: фото

Спасатели сняли на камеру сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский.

Сегодня утром, 5 января, в Карпатах облачная погода. В высокогорье лежит снег, а столбик термометра опустился до 3 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 09:45 05.01.2022 на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный 14-16 м/с. Температура воздуха -3°С", – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 5 января, Украину накроют дожди.

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