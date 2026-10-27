Карпаты уже начинает заметать снегом: когда его ждут в других регионах Украины

Гора Пип Иван

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В высокогорье Карпат уже выпал снег. Утром 27 октября на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -4°C, а вершину частично присыпало.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья.

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На 08:00 на Поп Иване было облачно и туманно, дул северо-восточный ветер скоростью 17 м/с. Спасатели отметили, что снега выпало немного.

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В то же время, в большинстве регионов Украины в ближайшее время зимних осадков не ожидают.

Синоптикиня Наталья Птуха в интервью NV объяснила, что в прогнозируемой перспективе оснований говорить о первом снеге на равнинах пока нет.

«В прогнозируемой синоптической перспективе зимних осадков не предполагается. Исключение – высокогорье Карпат. Там снег возможен на следующей неделе, но в этих местах он и так уже был осенью, и для октября в Карпатах это норма и для сентября тоже», — отметила она.

Когда в Украине похолодает

По словам Птухи, более ощутимое похолодание ожидается 27-28 октября. В то же время, резкого обвала температуры не прогнозируют — она только вернется к типичным для конца октября значениям.

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Облачность и повышенная влажность также сохранятся.

«Облачность и влажность воздуха не отступят, но это к лучшему, потому что обезопасит нас от заморозков, сейчас о них речь не идет», — объяснила синоптика.

Напомним, в конце октября в Украине еще будет сохраняться осеннее тепло, однако на следующей неделе ожидается постепенное похолодание. По прогнозу руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, днем температура воздуха будет 12–17° тепла, ночью — 6–11°. Возможны небольшие дожди и туманы.

Какая будет погода в Украине в ноябре

По прогнозу “Укргидрометцентра”, ноябрь 2026 года в Украине будет близок к климатической норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах +1…+7°C.

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Количество осадков прогнозируется на уровне 34-77 мм, а в высокогорье Карпат - 77-100 мм, то есть примерно 80-120% от нормы.

На большей части Украины период предзимья, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C, обычно начинается в первой декаде ноября. На северо-востоке и Карпатах такой переход может состояться уже в конце октября.

В то же время, ноябрь в Украине может быть очень контрастным: в разные годы температура опускалась ниже -30°C, но иногда поднималась почти до +30°C.

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