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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Карпаты вздрогнули от подземного толчка: что известно

В Раховском районе Закарпатской области специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 1,7 по шкале Рихтера.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Карпатах зафиксировали землетрясение

В Карпатах зафиксировали землетрясение / © Credits

Сегодня, 26 августа, в Карпатах было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение зарегистрировано в Раховском районе Закарпатской области, магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 7 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Координаты источника — 48,09 ° северной широты и 24,36 ° восточной долготы.

Шкала Рихтера — это система, с помощью которой сейсмологи определяют магнитуду землетрясения, то есть количество высвобождаемой энергии во время подземных толчков.

  • Меньше 2 баллов по шкале Рихтера — микроземлетрясения. Люди их не чувствуют, и это довольно частые явления.

  • От 2 до 2,9 — очень слабые землетрясения. Обычно люди их тоже не ощущают, хотя сейсмографы фиксируют такие толчки.

Напомним, несколько дней назад землетрясение зафиксировали недалеко от Полтавы.

В начале июля землетрясение также всколыхнуло Полтавскую область. Подземные толчки зафиксировали в Миргородском районе.

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