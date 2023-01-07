Карпаты замело снегом и ударил мороз: зимнее фото с горы Пип Иван

Украинские Карпаты замело снегом. Утром 7 января на высокогорье мороз — температура воздуха –6 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 9:45 на горе облачно и немного ветрено.

"На горе Пип Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 6-7 м/с. Температура окружающей среды -6°С", — говорится в сообщении.

Гора Пип Иван 7 января. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики сообщали, что на Рождество в Украине ожидается существенное понижение температуры. Также в субботу на дорогах западных областей будет гололедица. В Закарпатье и Прикарпатье днем воздух прогреется до +7°.

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