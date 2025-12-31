- Дата публикации
Карпаты замело снегом и ударил сильный мороз (фото)
Из-за опасной погоды в Карпатах туристам советуют скачать приложение для экстренной связи со спасателями.
Высокогорье Карпат оказалось в снежном и морозном плену. На горе Пип Иван температура воздуха снизилась до -17 градусов.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Внимание! В горах температура воздуха -17! Снег!» — говорится в заявлении чрезвычайников.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 31 декабря на горе Пип Иван облачно, ограниченная видимость. Там дует юго-западный ветер со скоростью 15-17 м/с.
Спасатели акцентировали, что такая погода представляет серьезную опасность для жизни и здоровья. Они призвали быть осторожными и загрузить мобильное приложение «Порятунок у горах».
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о приходе арктического холода в Украину на новогодние праздники. 31 декабря и 1 января морозы усилятся: днем температура будет колебаться от -2 до -7 градусов. Похолодание будет сопровождаться периодическим снегом и гололедом.