Карпаты замело снегом и ударил сильный мороз (фото)

Заснеженные горы / Иллюстративное фото / © pexels.com

Высокогорье Карпат оказалось в снежном и морозном плену. На горе Пип Иван температура воздуха снизилась до -17 градусов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Внимание! В горах температура воздуха -17! Снег!» — говорится в заявлении чрезвычайников.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 31 декабря на горе Пип Иван облачно, ограниченная видимость. Там дует юго-западный ветер со скоростью 15-17 м/с.

Спасатели акцентировали, что такая погода представляет серьезную опасность для жизни и здоровья. Они призвали быть осторожными и загрузить мобильное приложение «Порятунок у горах».

Снежные заносы на горе Пип Иван

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о приходе арктического холода в Украину на новогодние праздники. 31 декабря и 1 января морозы усилятся: днем температура будет колебаться от -2 до -7 градусов. Похолодание будет сопровождаться периодическим снегом и гололедом.