Карпаты замело снегом, мороз достиг -14°С: фото заснеженных гор

В Карпатах ограничена видимость.

В Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 8 февраля замело снегом. В высокогорье зафиксировали морозы.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации поста, по состоянию на утро вторника на горе Поп Иван Черногорский держится мороз на отметке -14°С. В горах облачно, а видимость ограничена. Ветер северный 6-7 м/с.

В Укргидрометцентре предупреждают, что 8 февраля в горах Черновицкой области, 8-9 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Кроме того, в горных районах Закарпатской области возможны оползни снега на дороги.

Напомним, туристов предупредили о снежных оползнях на горные дороги в Карпатах. Спасатели, шутя, предупредили, что им еще предстоит откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь, и показали видео с поста на горе Поп Иван Черногорский.

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