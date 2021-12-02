Карпаты заметает снегом: фото и видео заснеженных гор

В Карпатах ударили морозы.
Погода в Карпатах 2 декабря зимняя – на высокогорье Карпат падает снег и ударил мороз до -6°С.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский ветрено и ограничена видимость.
"По состоянию на 09:05. 02.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Падает снег. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении .
К слову, в Киеве 1 декабря начал падать снег. На опубликованных фотографиях видно, что снежный покров уже красиво укрыл землю.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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