Карпаты засыпало первым снегом в сентябре: синоптики объяснили причину (фото, видео)

Гора Пип Иван

Реклама

Утром 22 сентября в высокогорье Карпат ударил мороз и выпал первый снег, поэтому туристам советуют более тщательно готовиться к походам.

Об этом пишет РБК-Украина.

Реклама

Первый снег в Карпатах: какая ситуация на горе Поп Иван и Черногорском хребте

По данным пресс-службы горных спасателей Прикарпатья, на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский температура опустилась до -1°C, наблюдалась облачность и западный ветер со скоростью 4 м/с. Земля и постройки на вершине покрыл небольшой слой снега.

Реклама

«На Олл Скай камере — наблюдается не более 1 см тающего снега», — отметил директор Астрономической опытной станции Международного научного центра «Обсерватория» Владимир Троянский для РБК-Украина.

В Ивано-Франковском управлении ГСЧС сообщили, что на Черногоре уже чувствуется приближение зимы. Тонкий пласт снега покрыл горные вершины, каменистые склоны и территорию вокруг высокогорного поста.

гора Поп Иван 22 сентября / © ГСЧС Украины

Погода в Карпатах: почему на высокогорье выпал снег, а ниже — дождь

Ниже в горах ситуация иная. По данным метеостанции «Пожежевская» (высота 1450 м), там шел только дождь. Как рассказала представитель Ивано-Франковского областного гидрометцентра Татьяна Атаманюк, осадки разной интенсивности продолжались с утра до вечера 21 сентября.

Она добавила, что утром 22 сентября дождь возобновился снова, однако длился менее двух часов — за это время выпало 6,2 мм осадков. Разницу в осадках синоптик объясняет перепадом высот между станциями.

Реклама

Представительница гидрометцентра пояснила, что метеостанции расположены неподалеку друг от друга, поэтому количество осадков там почти одинаковое. Однако гора Поп Иван выше на более 500 метров (ее высота — 2028 м), а в метеорологии действует правило: каждые 100 метров высоты снижают температуру на 1°C. Именно из-за этой разницы температур обычный дождь на высокогорье превращается в мокрый снег.

Прогноз погоды на Прикарпатье на 22-24 сентября: откуда пришло похолодание

Причиной резкой смены погоды стал холодный циклон из акватории Баренцева моря. Как пояснила Татьяна Атаманюк, 21 сентября он вызвал усиление северо-западного ветра до 14 м/с. По ее словам, умеренные и значительные осадки зафиксировали все 33 гидрологических поста на территории области.

Она добавила, что ночью синоптическая ситуация изменилась. На погоду начал оказывать влияние атмосферный фронт, связанный уже с циклоном над Беларусью. Это привело к вторжению арктического воздуха с северо-запада и резкому понижению температуры.

Погода на Ивано-Франковщине 22 сентября / © Укргидрометцентр

По прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение 22-24 сентября на Прикарпатье сохранится прохладная и дождливая погода, которую будет формировать тыловая часть циклона из Балтики. Днем средняя температура воздуха будет +11…+16°С, а ночью опустится до +3…+8°С. Синоптики отмечают, что на высокогорье будет холоднее всего: от +1 до +6°С.

Реклама

Синоптики также предупреждают водителей об ограниченной видимости на дорогах в пределах 4-6 километров и медико-метеорологические условия 2 типа.

Первый снег в горах: советы ГСЧС для туристов

Из-за минусовых температур на горных вершинах работники ГСЧС призывают путешественников учитывать погодные условия при планировании походов. Туристам напоминают об обязательном наличии теплой одежды, водонепроницаемой обуви и надлежащего снаряжения.

«Скользкие камни, холод, влага, туман и внезапное ухудшение погоды могут сделать даже знакомый маршрут гораздо сложнее», — отмечают спасатели.

Свое обращение чрезвычайники подытожили призывом к туристам беречь себя и не переоценивать собственные силы.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, в Украине зафиксировали первый осенний минус и снег в высокогорье Карпат. Температура воздуха опустилась до -1°C.

В целом, 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. По прогнозу Наталки Диденко, дожди ожидаются на западе, севере и востоке страны.

Новости партнеров

Новости партнеров